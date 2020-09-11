Эксперт рассказал, чего будет стоить Японии ракетный удар по России

Приняв поправки в Конституцию, Россия продемонстрировала всему миру, что не отдаст ни кусочка своей земли. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Роман Романов.

Вернуть Курилы

Единственный вариант «вернуть» Курильские острова в состав Японии — это военный конфликт с РФ. Такое мнение высказали японские пользователи социальных сетей в ответ на публикацию Yahoo News Japan, которая посвящена отставке премьер-министра страны Синдзо Абэ.

«Северные территории нам ничем, кроме войны, не вернуть», — заявил один из комментаторов.

По его мнению, Россию можно победить с помощью ядерных ракет.

Остальные комментаторы также негативно высказались о России, призвав японские власти ввести санкции против Москвы. Однако нашлись и те, кто не верит, что Курилы войдут в состав Японии.

Россия не отдаст Курилы

Как отметил Роман Романов, японская общественность начинает понимать, что с помощью уговоров, дипломатических хитростей решить вопрос Курильских островов не удастся. Россия никогда не передаст суверенитет над своей территорией другому государству.

«Россия последние годы подчеркивает, что она готова вести переговоры относительно ведения общей экономической деятельности на территории российского Дальнего Востока. Но все, что касается национального суверенитета, Россия никогда не сделает ни малейших уступок. И поэтому наиболее правые и радикальные элементы японского общества все чаще начинают говорить о том, что единственный способ хоть как-то решить вопрос с Курилами — это вступить в прямую конфронтацию с Россией. Но при этом каждый японец — а там живут образованные люди — прекрасно понимает, что современная Россия — это не слабое государство», — пояснил Роман Романов.

По его словам, Россия сегодня — высокотехнологичное государство с точки зрения военных технологий. И просто так с Россией не разобраться, уверен Романов. Подобное решение обойдется Японии дорого.

«Да, Япония — это третья экономика мира. Но в то же время — это довольно слабое государство как с политической, так и с военной точки зрения. И самостоятельно надавить на Россию она не может. Естественно, именно правая риторика в японском обществе создает дискуссию, цель которой оказать давление на следующего премьер-министра, который придет на смену Абэ. У Токио и Москвы есть огромное количество точек соприкосновения как в экономической, так и политической плоскостях. Если бы не вопрос Курил, Россия и Япония могли бы очень тесно сотрудничать, решать множество проблем», — уверен Романов.

Политолог обратил внимание, что невозможность договориться ведет к постоянной конфронтации двух государств. Когда Япония и Россия начинают сближаться, тут же начинают появляться наиболее радикальные элементы внутри японского общества. Они кричат о необходимости решить вопрос Курил, прежде чем садиться с Москвой за стол переговоров.

«Кому это выгодно? Это очевидно. Япония находится под протекторатом Соединенных Штатов. Все политическое руководство Японии зависит от принятых в США решений. Вашингтону невыгодно никакое дальневосточное сотрудничество», — добавил Романов.

Собеседник ФАН отметил, что Россия поправками в Конституцию продемонстрировала миру свое решение этого вопроса. Она не уступит ни кусочка своей территории.

Ранее военный эксперт Сергей Простаков рассказал, что Норвегия не прочь попытаться оказать давление на Россию в арктическом регионе, напоминая о своих претензиях и амбициях. Но обычно такие попытки оказываются провальными.