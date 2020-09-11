Названы лучшие пляжи в России для отдыха без детей

Сочи, 11 сентября. Россияне выбрали лучшие пляжи для отдыха без детей. Лидером топа стал пляж в микрорайоне города Сочи.

Опрос среди отдыхающих провел сервис Tvil.ru. Согласно данным аналитиков, 31% респондентов проголосовал за пляж в Лазаревском. Он занял первое место. 25% участников исследования отдали свои голоса за пляж в Коктебеле. 16,5% россиян заявили, что лучший уединенный отдых для пар в Евпатории, 14,2% посоветовали Симеиз. Помимо этого, 9% респондентов отметили отдых на берегу озера Селигер в Тверской области, а 4% проголосовали за станицу Благовещенскую в Анапе.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, как бронировать путешествия на осень. Она обратила внимание на то, что в Сети появляется много слухов о том, что в конце сентября на территории России снова установят режим самоизоляции.

«Никаких официальных заявлений на этот счет нет. У нас есть прямо противоположные заявления, что никакой второй волны не будет», — подчеркнула она.

По данным АТОР, сейчас россияне активно покупают туры только на первую половину сентября.