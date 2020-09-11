Названы лучшие пляжи в России для отдыха без детей

Сочи, 11 сентября. Россияне выбрали лучшие пляжи для отдыха без детей. Лидером топа стал пляж в микрорайоне города Сочи.
Опрос среди отдыхающих провел сервис Tvil.ru. Согласно данным аналитиков, 31% респондентов проголосовал за пляж в Лазаревском. Он занял первое место. 25% участников исследования отдали свои голоса за пляж в Коктебеле. 16,5% россиян заявили, что лучший уединенный отдых для пар в Евпатории, 14,2% посоветовали Симеиз. Помимо этого, 9% респондентов отметили отдых на берегу озера Селигер в Тверской области, а 4% проголосовали за станицу Благовещенскую в Анапе.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, как бронировать путешествия на осень. Она обратила внимание на то, что в Сети появляется много слухов о том, что в конце сентября на территории России снова установят режим самоизоляции.
«Никаких официальных заявлений на этот счет нет. У нас есть прямо противоположные заявления, что никакой второй волны не будет», — подчеркнула она.
По данным АТОР, сейчас россияне активно покупают туры только на первую половину сентября.
«Далее уже значительно меньше, но тоже есть. Многие ожидают прояснения ситуации. Мы рекомендуем исходить из здравого смысла», — заключила она.