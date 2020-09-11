Дмитрий Егорченков: Асад — абсолютно уникальная личность в истории Сирии

Президенту Сирии Башару Асаду 11 сентября исполняется 55 лет. Он руководит страной с 2000 года.

Безусловно, Башар Асад — личность в истории современной Сирии абсолютно уникальная и абсолютно историческая. Вне всяких сомнений он — сын своего великого отца, фактического основателя современной Сирии Хафеза Асада. Но он также собственным примером, собственными делами, поступками и волей доказал, что это — не все, за что нужно уважать действующего главу государства.

Башар Асад — человек, который прошел вместе с Сирией тяжелейший период в истории государства. Никогда более тяжелого периода в истории современной Сирии не было!

Он выдержал и международное давление, невероятную террористическую волну, которая поднялась в Сирии. Он встретил вызовы, перед которыми стоит сирийское общество и сирийское государство — вызовы модернизации экономики, модернизации общества, модернизации политических структур.

Но он не только не сломался перед этими вызовами, но и от года к году показывает, что способен учиться, принимать адекватные решения и правильно оценивать ситуацию, находить правильные внутренние альянсы между очень сложными внутрисирийскими межклановыми, межрелигиозными, межконфессиональными и другими группами.

Он способен находить относительный компромисс между ними и, тем самым, вести Сирию не к разрушению, на что довольно активно давят международные «партнеры», а к некому новому качеству, которое, я очень надеюсь, удастся полноценно сформулировать в самое ближайшее время.

И, по мере приближения окончательной победы над террористами, о чем, кстати, говорили Башар Асад и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который недавно посетил Сирию, тем очевиднее становится, что без такого сильного, хорошо разбирающегося в местных реалиях лидера стране будет тяжело.

Все попытки сказать, что Асад должен уйти, показали свою полную непригодность для современной политической ситуации в Сирии.

Мы желаем счастливого дня рождения Башару Асаду и всей его большой семье.