Названа самая разочаровывающая туристов достопримечательность

Москва, 11 сентября. Эксперты выявили одну из самых популярных в мире достопримечательностей, которая чаще всего разочаровывает туристов. По результатам исследования портала Uswitch, который основывался на анализе негативных комментариев на туристическом сервисе Tripadvisor, такой достопримечательностью оказалась Эйфелева башня. Она стала антилидером в этом рейтинге с огромным отрывом.

В общей сложности у путешественников ушло 402 часа, а это почти 17 суток, на то, чтобы 19 303 раза написать о своем опыте посещения этого места в категориях «плохо» и «ужасно».

В процессе исследования эксперты подсчитали среднее число слов в негативных комментариях о крупнейших достопримечательностях мира на Tripadvisor и разделили этот показатель на среднее количество слов, набираемых в минуту.

«Ржавая, разрекламированная башня», «Переоцененная достопримечательность», «Самое большое разочарование в Париже», «Впечатляет только издалека», «Груда железа», — делились своим мнением на Tripadvisor разочарованные туристы.

Второе и третье места в рейтинге заняли римский Колизей (41 час) и лондонский Биг-Бен (33 часа). Также в число самых разочаровывающих достопримечательностей вошли статуя Свободы, пирамиды Гизы, Сиднейский оперный театр, Тадж-Махал, Берлинская стена, южный край Гранд-Каньона и даже знак Голливуда.

Ранее эксперт в сфере туризма и путешествий Крис Кам рассказал, что после спада пандемии коронавируса повышенный интерес у туристов будут вызывать места, расположенные на природе, а не в городе.