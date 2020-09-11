Чарли Шин и Дольф Лундгрен пожелали Шугалею скорее оказаться на свободе

Москва, 11 сентября. Американские актеры Дольф Лундгрен, Чарли Шин и Винни Джонс записали видео в поддержку российского социолога Максима Шугалея, незаконно удерживаемого вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном в ливийской тюрьме «Митига». Видео появилось в Telegram.

«Привет, Макс! Не сдавайся, друг, и помни: впереди только свобода», — обращается к социологу Дольф Лундгрен.

Звезда голливудских боевиков Чарли Шин посоветовал Шугалею «беречь себя и не терять веры». Винни Джонс заверил социолога, что сейчас «абсолютно все его поддерживают».

В воскресенье, 6 сентября, на телеканале НТВ вышло продолжение резонансного фильма «Шугалей-2», основанного на реальных событиях, происходящих в Ливии. Российские социологи Шугалей и Суэйфан с 2019 года незаконно удерживаются в застенках тюрьмы «Митига», подконтрольной боевикам RADA, подчиняющимся так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Россияне единодушно считают главным успехом фильма возвращение россиян на родину. Чтобы этого добиться, необходимо достичь еще большего общественного резонанса как в России, так и в странах Европы и Запада. 11 сентября на платформе Youtube появилась англоязычная версия «Шугалея-2», благодаря которой о ситуации узнает и международный зритель. Широкой огласке помогает и флешмоб, который запустили в соцсетях российские культурные и общественные деятели. К тому же в Ливии недавно произошли политические изменения, а именно увольнение министра внутренних дел ПНС, во много ответственного за заключение социологов. Все это способствует скорому возвращению Шугалея и Суэйфана домой.

Российские эксперты театра и кино признали картину не уступающей голливудским картинам и по актерскому составу, и по качеству съемки. Зрители назвали фильм «Шугалей-2» «одной из лучших документалок XXI века».