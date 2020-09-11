Александр Дугин: Агония «Нового мирового порядка» грозит всему человечеству

Ровно 30 лет назад, 11 сентября 1990 года, президент США Джордж Буш-старший в своем обращении к американцам впервые после завершения холодной войны использовал термин «Новый мировой порядок».

Любой термин, тезис или формула имеют свой контекст. Деконструируем термин «Новый мировой порядок» для понимания, что конкретно имелось в виду, когда это выражение только появилось.

«Новый мировой порядок» был провозглашен Бушем, когда еще существовал Советский Союз. И речь шла отнюдь не о разрушении СССР, а скорее о конвергенции, когда Союз в ходе Перестройки был бы готов встроиться в глобальную мировую систему, сделав ее не однополярной, но и не совсем двухполярной, а, так сказать, «полутораполярной».

Сохраняя значительную динамику развития, Советский Союз через серию трансформаций становился бы не врагом США, а частью системы, созданной на базе общих истоков ценностей либерализма и социализма в западноевропейском просвещении, с признанием доминации Запада. В этой системе СССР оставался бы самостоятельным суверенным блоком, продолжая играть важную роль второго партнера Запада. И Восток, и Запад вместе начали бы движение к новой общей модели после завершения холодной войны.

Но уже через год Советский Союз рухнул окончательно. И поэтому термин «Новый мировой порядок» перестали использовать, поскольку возник однополярный мир. СССР больше не было, а России вообще не отводилось никакого значения. Она мгновенно превратилась в груду пылающих осколков: с ворьем, кооператорами, либералами, американскими агентами влияния и откровенной криминальной сволочью, которая провозгласила себя новой российской элитой. Соответственно, ликвидация полюса сняла с повестки дня и сам термин Буша.

«Новый мировой порядок» задумывался глобалистами — представителями Совета по международным отношениям (частная американская организация в сфере международных связей. — Прим. ФАН) и Трехсторонней комиссии, а в особенности Генри Киссинджером. Они полагали, что в нем примут участие и другие державы, которые не станут противостоять Западу, но будут так или иначе согласовывать свои позиции с Америкой и действовать в русле единой стратегии.

Все это распалось вместе с Советским Союзом, и с тех пор ни о каком «Новом мировом порядке» не говорится. При этом, хотя сам этот термин и был обозначен Бушем именно в 1990 году, среди европейских либералов он возник еще в начале XX века, когда подразумевалось создание единого человечества. Собственно говоря, Буш и использовал данный термин в этом контексте.

В тех своих истоках Новый мировой порядок предполагал создание Мирового правительства — единого управляющего органа для целой планеты. Это не «теория заговора», это учебник по международным отношениям, где в главе, посвященной либеральной теории международных отношений, мы читаем черным по белому, что создание Мирового правительства и сверхнациональной инстанции власти — это цель либеральной идеологии. А еще раньше термин использовался в европейской масонерии.

Буш-старший полагал, что для создания Мирового правительства есть все предпосылки и что СССР готов участвовать в нем. Незадолго до этого, в конце 1980-х годов, появились в частности, публикации Георгия Шахназарова, такие как «Мировое сообщество управляемо» (статья члена-корреспондента АН СССР, в скором времени — помощника Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева по международным делам, была напечатана в газете «Правда» 15 января 1988 года. — Прим. ФАН).

Это была очень важная программная статья, в которой утверждалось, что Новый мировой порядок будет создан Мировым правительством, где СССР займет важное достойное место. Конечно, не второе по значимости и не равное США, а чуть меньше. Но исчезновение России как игрока на десять лет, то есть до прихода в Кремль Владимира Путина, заставило пересмотреть эти планы конвергенции двух систем для создания Мирового правительства.

В 1990-е американцы попытались объявить мировым свое собственное правительство, что получило название «однополярного мира», и еще долго на этом настаивали, даже в 2000-е годы. Но сегодня уже очевидно, что тема Мирового правительства, несмотря на то, что глобалисты по-прежнему за нее хватаются, выглядит скорее как отчаянье или агония.

Ведь то, что мы сейчас наблюдаем, — это никакое не «открытие» мира, а скорее его «закрытие». А события в самих США, где идет гражданская война между национальным президентом Дональдом Трампом и ставленником глобалистов, выжившим из ума Джо Байденом, показывают, что весь этот прежний глобалистский проект пора завершать, что нового порядка попросту нет и что мир входит в эпоху многополярности.

Точно так же пора отказаться от либеральных терминов «Новый мировой порядок» и «Мировое правительство» — даже несмотря на то, что сами Штаты вовсе не собираются отрекаться от них и, напротив, агонизируя, пытаются утащить в свою бездну все человечество.