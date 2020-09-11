Миро объяснила, почему Тимати избавился от Решетовой

Москва, 11 сентября. Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, ценит высоких и красивых девушек, которые являются частыми гостьями пластических хирургов, а после родов предпочитает от них избавляться. Так резко блогер Лена Миро прокомментировала расставание артиста с моделью Анастасией Решетовой.

Миро подчеркнула, что разрыв между исполнителем и фотомоделью был предсказуемым. В октябре прошлого года Решетова подарила Тимати сына Ратмира, и это, по мнению блогера, свело на нет их отношения.

«У Тимура Юнусова явно прослеживается проблема. <…> Рожавшую Тимурка не хочет. Как в гареме отсылали наложницу после родов из покоев султана. <…> Какой бы умной ты ни была. Какой бы красавицей. Ты не женишь Тимурку на себе, потому что у него — поведенческий паттерн», — отрезала она.

Блогер предостерегла «будущую наложницу» Тимати от типичной ошибки, которой считает само по себе желание быть девушкой такого человека. И посоветовала Решетовой не быть зависимой от «финансового поводка» бывшего возлюбленного.

«Финал отношений для девок Тимура очень печален: ставят, конечно, их на довольствие, но одновременно и на личной жизни им ставят крест», — объяснила Миро.

Напомним, что до отношений с Решетовой Тимати встречался с Аленой Шишковой, которая в 2014 году родила от него дочь Алису. Девушка обладала званием «Вторая вице-мисс России — 2012», а Решетова в 2014 году превзошла это достижение.

Модель в посте в Instagram призналась, что 2020 год стал для пары тяжелой проверкой на прочность, их отношения не выдержали. Девушка отметила, что изменилась как она сама, так и ее взгляды на жизнь, хотя роман с Тимати был многогранным и эмоциональным, пишет НСН.

Разрыв с Решетовой — далеко не единственная перемена в жизни Тимати. Недавно он объявил о решении покинуть лейбл Black Star и стать «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».