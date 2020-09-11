Лариса Тутова: Вузы должны учить студентов финансовой грамотности 

В 2021 году завершится переход на новейшие стандарты третьего поколения. Сегодня продолжается их разработка и совершенствование, а главным отличием от предыдущих стандартов станет конкретизация и четкость.

Предполагается, что новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 2020 года определят четкие требования к предметным результатам по каждой специальности и каждой ступени высшего образования. Кроме того, будет прописан необходимый набор компетенций.

Любые изменения в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования вносятся в целях их совершенствования, устранения допущенных ошибок технического и редакционного характера.

9 сентября начались общественные обсуждения проекта приказа Минобрнауки. Документ расширяет перечень навыков и умений бакалавров, магистров и специалистов.

Всем выпускникам отечественных вузов нужно уметь принимать грамотные финансовые решения, испытывать нетерпимое отношение к взяточничеству, а также соблюдать правила безопасности, грамотно действуя при чрезвычайных ситуациях. Соответствующие пункты могут войти в отредактированные требования к вузовскому образованию. Кроме того, эти госстандарты предлагают написать по-новому, причем не только для конкретных профессий, но и для целых групп специальностей.

В этом случае мы видим, что данным приказом увеличивается объем компетенций, которыми должны обладать студенты той или иной специальности.

Большинство заявленных изменений в необходимые навыки и умения содержат в себе способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Думаю, что подобные требования к обучающимся обусловлены новыми жизненными реалиями, с которыми наше общество столкнулось за последние полгода в период пандемии вирусной инфекции. Подобные вызовы времени повлияли на все сферы жизнедеятельности.

Способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности, а также нетерпимо относится к коррупции я считаю важной составляющей гражданской позиции любого человека, компетенцией для зрелого и сформировавшегося молодого специалиста в любой области. Поэтому внесение подобных изменений в ФГОС высшего образования весьма логично и обоснованно.