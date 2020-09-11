Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

Москва, 11 сентября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут очные переговоры в Москве 14 сентября, подписания каких-либо документов не ожидается. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что формат встречи не предполагает подписания каких-либо документов и итоговой пресс-конференции глав государств.

«Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров», — добавил Песков.

По его словам, открытыми для СМИ будут лишь вступительные речи президентов. О месте переговоров будет сообщено позднее.

В четверг Песков говорил, что на встрече в российской столице лидеры обсудят вопросы торговли, задолженности и поставок энергоресурсов.

О грядущих переговорах Путина и Лукашенко стало известно в конце августа. Песков сообщал, что они состоятся в течение ближайших двух недель.

Ранее главы двух стран провели несколько телефонных разговоров, где обсудили, в частности, ситуацию с протестами, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа.