Песков рассказал, как «разморозить» диалог России и Великобритании

Москва, 11 сентября. Диалог России и Великобритании по всем вопросам в настоящее время заморожен, и не по инициативе Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Великобритания и Япония достигли соглашения о свободной торговле, что стало первой крупной торговой сделкой Лондона после выхода из Европейского союза. У Пескова поинтересовались, планирует ли Москва заключать с Лондоном соглашения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сейчас, когда Великобритания изменила свою правосубъектность по многим аспектам договорно-правовой базы, ее предстоит выстраивать заново. Пока можно только констатировать, что диалог российско-британский практически по всем направлениям находится в замороженном состоянии», — сказал представитель Кремля.

Это, как считает Песков, противоречит абсолютной логике, которая диктует необходимость тесного диалога для выстраивания договорно-правовой базы. Пока такая возможность минимальная, но по мнению представителя Кремля, эта потребность весьма актуальна и настоятельна.

Он подчеркнул, что для разморозки диалога необходима политическая воля на реанимацию отношений, которая была бы подтверждена с обеих сторон. Песков добавил, что диалог с Москвой «был свернут не по нашей воле».