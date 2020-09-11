В Севастополе стартовали выборы губернатора

В Севастополе стартовали выборы главы города федерального значения. В этом году голосование продлится три дня: 11, 12 и 13 сентября. При этом 13 сентября — это единый день голосования. На одном из избирательных участков побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Первыми на избирательные участки пришли моряки-черноморцы, соблюдая социальную дистанцию и голосуя каждый за своего кандидата. Всего в Севастополе насчитывается более пяти тысяч военнослужащих. Позднее голосовать прибыли гражданские лица, но их было немного, поскольку 11 сентября — рабочий день.

Нарушений на данный момент не зафиксировано. Участки будут открыты с 14.00 до 20.00. Отметим, что голосовать можно не только на стационарных избирательных участках, но на дому и вне помещения. На 1 июля 2020 года в городе-герое зарегистрировано 321 797 избирателей.

В связи с пандемией в местах для голосования обеспечиваются санитарные меры безопасности. В частности, сотрудники избирательного участка подготовили индивидуальные средства защиты — маски, перчатки, санитайзеры. Параллельно идут и выборы в муниципальные советы.

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с председателем 82 избирательного участка Натальей Ивановой, которая рассказала о ходе голосования.

«Наш избирательный участок открылся в восемь часов утра. На нем соблюдены все меры безопасности. У нас имеются маски, одноразовые ручки, перчатки. Мы их раздаем избирателям. У нас есть отдельный вход и выход, а также кабинки для голосования. В настоящий момент у нас голосуют курсанты. Также есть выездные комиссии, которые организуют голосования на предприятиях», — заявила Иванова.

В выборах губернатора Севастополя изначально собирались участвовать восемь кандидатов, однако регистрацию пройти смогли лишь шесть из них. В итоге севастопольцы будут выбирать главу города из следующих кандидатов: Ивана Ермакова (Патриоты России), Илья Журавлев (ЛДПР), Михаил Развожаев («Единая Россия»), Александр Романенко (Демократическая партия России), Александр Романович («Справедливая Россия»), Ярослав Яковенко (Партия прогресса).

Напомним, выборы в этом году проходят в 41 регионе России. В Курской, Пензенской, Ярославской области и Республике Татарстан проходят довыборы депутатов Госдумы. В 18 регионах проходят кампании по выборам новых губернаторов, в 11 регионах — составов Законодательных собраний, в 22 городах — муниципальных дум.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума в марте 2014 года. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение полуострова в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть его под свой контроль.