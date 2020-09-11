Песков объяснил, почему Путин не встретился с врио губернатора ЕАО

Москва, 11 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславом Гольдштейном перед выборами.

«Связано с графиком президента, не может со всеми провести встречу, да и нет такой задачи. Выводы делать было бы неправильно. Каждый и.о. главы региона, который принял решение участвовать в выборах, работает по своей программе. Подобные встречи не главное, главное, что и.о. делает на месте, как выстраивает работу», — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему Путин не увиделся с Гольдштейном, хотя обычно проводит встречи с врио глав регионов перед выборами.