Песков прокомментировал срыв инспектирования позиций Украины в Донбассе

Москва, 11 сентября. Срыв инспектирования украинских позиций в Донбассе 10 сентября вызывает сожаление, важны любые усилия, направленные на урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчерашний срыв инспекции (в Донбассе. — Прим. ФАН) вызывает сожаление. Любые усилия, направленные на урегулирование ситуации на Украине, важны», — сказал он, комментируя несостоявшуюся проверку позиций украинских силовиков.

Напомним, что 10 сентября представители Киева, ДНР, ЛНР и ОБСЕ должны были провести совместную инспекцию в «серой зоне», в районе поселка Шумы. Однако она не состоялась. Как пояснил полномочный представитель в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе от РФ Борис Грызлов, украинская сторона отказалась допускать проверку именно на том участке, где было зафиксировано создание новых точек ВСУ. Он также отметил, что таким образом Киев нарушает договоренности о режиме прекращения огня.

Отказ Украины от инспекции прокомментировали многие эксперты. Политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко в интервью Федеральному агентству новостей объяснил его панической боязнью Киева каким-либо документальным образом закреплять в качестве стороны конфликта ДНР.

Замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что за всеми политическими решениями украинских властей стоят западные кураторы, а отказ от проведения выборов на территориях республик Донбасса ставит окончательный крест на выполнении Киевом Минских соглашений.

На Украине с 2014 года продолжается гражданская война. Власти страны шесть лет назад начали военную операцию против республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.