Долина поразила друзей своим цветущим видом на праздновании 65-летия

Москва, 11 сентября. Эстрадная певица Лариса Долина отпраздновала юбилей в Москве. Королеве джаза исполнилось 65 лет, на праздник были приглашены все звезды российского шоу-бизнеса.

Лариса Долина поразила своих гостей цветущим видом. Она выглядела очень молодо и стильно. Певица исполнила для коллег самые известные хиты.

Поздравить Долину пришла Алла Пугачева и Максим Галкин, Алексей Чумаков, Иосиф Пригожин с Валерией, Владимир Пресняков и другие исполнители.

«Ты наш ориентир, путеводная звезда, будь здорова и радостна, наполнена. Мы всегда рядом», — сказала тост в честь Долиной ее дочь Ангелина.

В свои 65 лет Долина выглядит очень молодо. Кажется, что годы идут, а она не меняется. Поклонники считают, что певица часто делает пластические операции. Но Долина опровергает эти слухи, заявляя, что занимается спортом и сидит на диетах.

Ранее сообщалось, что певец Александр Буйнов признался Долиной в любви. Он отметил ее тембр голоса и уникальную манеру пения.

С днем рождения Долину поздравила ее коллега Валерия. Супруга продюсера Пригожина назвала Долину величайшей певицей современности.