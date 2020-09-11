Замминистра Бокова возглавит институт цифровой трансформации образования

Москва, 11 сентября. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Людмила Бокова возглавит Федеральный институт цифровой трансформации образования. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в пресс-службе Минкомсвязи.

«Перехожу на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создается Минпросвещения России. Будем тесно работать с командой Минцифры, которую знаю и ценю. В данном случае работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным», — сказала Бокова.

Председатель правительства Михаил Мишустин 9 сентября подписал распоряжение, которым освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи по ее просьбе.

Напомним, Людмилу Бокову назначили замглавы Минкомсвязи в январе 2020 года, до этого она работала в качестве сенатора в верхней палате российского парламента. Законодатель была представителем заксобрания Саратовской области с 2012 года, работала первым заместителем председателя комитета палаты регионов по конституционному законодательству.

Экс-замминистра в 2000 году получила должность преподавателя русского языка и литературы; учителя истории, окончив Борисоглебский государственный педагогический институт. В 2014 году Людмила Бокова получила образование в Современной гуманитарной академии, а в 2016 году окончила Всероссийский государственный университет юстиции. В 2017 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.