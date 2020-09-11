Захарова: Киев нарушает права человека водной блокадой Крыма

Москва, 11 сентября. Намеренным введением водной блокады Крыма Киев нарушил свои правозащитные обязательства, закрепленные в международных документах. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что право человека на воду — это обязательное условие соблюдения человеческого достоинства, которое, в свою очередь, связано с правом на жизнь, обеспечением питания и первичной гигиены.

«Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно, она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады [Крыма] может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных соглашениях», — сказала она.

Такими документами Захарова назвала Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию против пыток и других видов наказания. Представитель МИД подчеркнула, что в данных документах защищаются права регулярного питания, свободы от голода и утверждается разумное и равноправное распределение мировых запасов продовольствия. Захарова также отметила, что Россия постоянно работает над полным и эффективным обеспечением для граждан РФ их прав человека, в том числе права на воду.

Представитель МИД также подчеркнула, что Россия рассматривает лишение полуострова пресной воды как «коллективное наказание крымчан за свободный сознательный выбор» и считает его пагубным не только для Крыма, но и для южных регионов Украины.

«Если Республика Крым, которая воссоединилась с Россией, смогла постепенно адаптироваться к новым условиям, продолжая свое экономическое и социальное развитие, то граничащая с ней Херсонская область Украины оказалась перед лицом экологической и санитарно- эпидемиологической угрозы. И все это еще раз свидетельствует о том, что в своем русофобском рвении киевский режим готов к любого рода авантюрам, вплоть до вредящих собственным национальным интересам и гражданам Украины», — резюмировала она.

Также ранее в пресс-службе МЧС ЛНР сообщили о том, что Украина ограничила подачу воды и на территорию Луганской Народной Республики.