Финляндия упростит для туристов въезд в страну с 19 сентября

Хельсинки, 11 сентября. Финляндия упрощает въезд в страну с 19 сентября, сообщила министр внутренних дел Мария Охисало, выступая на брифинге.

По ее словам, предельное значение заболеваемости коронавирусом было решено сделать 25. Отмечается, что с 19 сентября в Финляндию могут приехать граждане, в том числе из Швеции и Германии.

С начала пандемии Хельсинки придерживались одного из самых жестких стандартов для открытия границ в Евросоюзе. Власти Финляндии считали благополучной обстановку в стране, где заболеваемость коронавирусом была восемь случаев на 100 тысяч человек за последние две недели.

Министерство транспорта Финляндии готовится к внедрению тестовой модели для въезда в страну, когда турист может предоставить отрицательный тест на COVID-19.

«Мы можем начать зимний сезон в туризме. Мне очень жаль, что это заняло так много времени, но лучше поздно, чем никогда», — сказал министр экономического развития Мика Линтиля.

Ранее представители отраслей, наиболее пострадавших от введенных из-за пандемии ограничений, выступили с заявлением. Они призвали чиновников изменить стандарты для въезда в Финляндию. Также большие вопросы возникли из-за ситуации с бронированием на зимний сезон, в том числе когда рождественские каникулы. Ассоциации, в частности, предложили максимальную изоляцию туристов от местного населения.