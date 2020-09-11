Депутат Ананских предупредил Германию о последствиях отказа от СП-2

Если Германия откажется от «Северного потока — 2», то ей придется выплачивать штрафы европейским компаниям, среди которых есть и немецкие. Это поведение Берлина является абсурдным и спорным, поскольку власти страны в таком случае наплюют на собственный народ и производителей. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Игорь Ананских.

Глава МИД Германии Хайко Маас утверждает, что Берлин все еще допускает приостановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации со скандальным блогером Алексеем Навальным. По его словам, окончательное решение Берлина по проекту будет зависеть от действий Москвы.

Если Россия примет участие в расследовании инцидента, то решение о приостановке строительства не будет принято, уточнил Маас. Он считает, что иногда санкции следует применять, чтобы воздействовать на другую сторону.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских напомнил, что «Северный поток — 2» не принадлежит «Газпрому», а является проектом международного консорциума крупнейших энергетических компаний Европы.

«Германия заключила договор на поставку газа через «Северный поток — 2». Если она откажется от проекта, то будет вынуждена выплачивать штраф, в том числе немецким компаниям. Берлину такой шаг не выгоден. Я очень скептически отношусь к возможности отказа Германии от работ по строительству Северного потока — 2», — высказал мнение Ананских.

Сейчас разговор может идти о заморозке проекта на год. Однако парламентарий считает, что нет никакого смыла Германии это делать.

«Берлин будет ждать, когда закончатся выборы в США? А как же немецкие производители и домашние домохозяйства, которые ждут дешевого газа? Получается, что Германия наплюет на собственный народ и производство и будет думать непонятно о чем, что является абсурдным и спорным поведением», — отметил собеседник ФАН.

Как заметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, пока что против «Северного потока — 2» никаких официальных санкций со стороны Евросоюза нет, а есть только ограничительные меры США.

«Швейцарская компания Allseas вышла из проекта и увела свои суда-трубоукладчики. Российские суда, которые пришли на смену, до сих пор не начали работать на этом объекте. Причины непонятны — почему строительство не идет? С точки зрения европейского правового поля, никаких препятствий строительству газопровода нет», — подчеркнул Юшков в беседе с ФАН.

Если европейцы примут запрет на достройку газопровода в виде санкций, то его никто доделать не сможет, утверждает эксперт.

«Я думаю, что немцы пока только намекают на такой сценарий, но он не основной. Даже за делом Скрипалей похожих по жесткости санкций не было, хотя этот инцидент произошел на территории Европы и он считается более серьезным, чем история с Навальным. Поэтому говорить о санкциях со стороны Европы против «Северного потока — 2» преждевременно, и жесткие решения Берлина по нему — маловероятны», — добавил он.

Ранее немецкий экономист Габриэль Фельбермейр назвал гипотетическое прекращение строительства «Северного потока — 2» для Германии «выстрелом в ногу». Он предупредил о высоких стратегических издержках, которые понесет Германия в случае сворачивания проекта. По словам эксперта, крупные страны, вроде России или Китая, не являются удобной целью для любых штрафных мер.