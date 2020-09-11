Песков объяснил результаты опроса ВЦИОМ о материальном положении россиян

Москва, 11 сентября. Россияне ощутили на себе последствия кризиса, вызванного пандемией. Так прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о материальном положении граждан пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ощущаются последствия кризиса, вызванного пандемией. Он не может не иметь печальных проявлений. Мы не хотели бы этого ощущать, но мы – часть мировой экономики», – заявил Дмитрий Песков журналистам на брифинге.

Также он отметил, что на этой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. В ходе совещания было обозначено, что негативные проявления, вызванные пандемией, определенно, есть, и в краткосрочной перспективе их не избежать. Но благодаря решениям правительства удалось свести к минимуму объем поражений экономики из-за коронавируса.

Песков выразил надежду на то, что в обозримой перспективе падение экономики сменится ростом.

Напомним, опрос ВЦИОМ показал, что каждый четвертый россиянин считает свое материальное положение плохим.