Кравченко влюбилась в Добронравова на съемках «Сватов»

Москва, 11 сентября. Народная артистка России Татьяна Кравченко была влюблена в коллегу по сериалу «Сваты» Федора Добронравова, но закрутить роман с артистом так и не смогла.

Кравченко познакомилась с Добронравовым на съемках сериала «Сваты». Женщина практически сразу «запала» на своего экранного мужа. Артистка даже решила привести себя в форму, чтобы понравиться партнеру.

«Когда мы снимали третий сезон, у меня действительно вспыхнули чувства к Феде. Чего греха таить — я просто сходила с ума, реально влюбилась», — признавалась актриса в одном из интервью.

Звезда, правда, приударила за Добронравовым, но он оказался крепким орешком и не пустился в омут. Именитый актер однажды отвел актрису в сторонку и сказал ей, что женат и любит свою супругу. По словам Кравченко, Добронравов деликатно остудил ее чувства к нему, и теперь они лучшие друзья.

Сериал «Сваты» вышел на экраны в 2008 году и сразу полюбился зрителям. Всего снято шесть сезонов, и сейчас ожидается седьмой. Сложности в создании последнего сезона возникли из-за ряда причин, в том числе из-за политической ситуации на Украине.

Съемки седьмого сезона уже стартовали, но пандемия коронавируса внесла свои корректировки, и процесс остановился. По словам Добронравова, седьмой сезон «Сватов» выйдет в 2021 году.