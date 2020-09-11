Мясников сообщил о неожиданном эффекте вакцинации против коронавируса

Москва, 11 сентября. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о неожиданном эффекте вакцинации от нового коронавируса. Личным открытием он поделился в своем Telegram-канале.

Медик перечислил побочные эффекты, которые могут возникать после прививки: озноб, головная боль, повышенная температура тела, тошнота, снижение аппетита и аллергические реакции. Но вместе с тем сообщил, что не обнаружил у себя ни одного из них. Более того, одно из возможных последствий вакцинации обернулось обратным эффектом.

«Вот, свидетельствую — ничего этого у меня лично нет. Особенно»снижения аппетита»! Если бы! Мне даже кажется, что совсем наоборот!!!» — написал телеведущий в публикации.

Мясников испытал на себе отечественный препарат против COVID-19 в четверг, 10 сентября. Он рассказывал, что пока ему ввели только первую часть вакцины. Врач также отмечал, что ежедневно к нему обращается огромное количество желающих привиться.

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса нового типа. Ее создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Клинические испытания препарат прошел за первые два месяца лета, его эффективность была успешно доказана. У всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет выработались высокие титры антител к вирусу SARS-CoV-2, и не наблюдалось серьезных осложнений.