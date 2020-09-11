Умер актер «Чудаков» и «Американской истории ужасов»

Лос-Анджелес, 11 сентября. Американский актер-карлик Стиви Ли Ричардсон скончался на 55-м году жизни. Об этом пишет таблоид The Sun U.S. со ссылкой на представителей артиста.

Уточняется, что Стиви Ли, который не только снимался в фильмах, но и занимался реслингом, умер в своем доме 9 сентября. Смерть актера стала неожиданностью для его родных и коллег.

«Его любили многие, друзья были его семьей, поклонники обожали, но у него остался лишь его брат Джим», — цитирует представителей организации Impact Wrestling телеканал «360».

Зрителям Стиви Ли известен по фильмам «Оз: Великий и Ужасный», «Бэйб» и «Американский пирог: Голая миля». Также актер-карлик снимался популярном сериале «Американская история ужасов». Кроме того, Стиви Ли можно увидеть в фильме «Чудаки 3D». Рост актера составлял 1,27 метра.

Отметим, что Стиви Ли — не первый скончавшийся актер из Чудаков. Так, в 2011 году в автокатастрофе погиб звезда шоу Райан Данн. По данным полиции, принадлежащий актеру Porsche 911 GT3 вылетел с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся. Находившийся за рулем Данн и ехавший с ним друг погибли, причем актера пришлось опознавать по татуировкам. Полицейские установили, что в момент ДТП скорость автомобиля составляла 225 километров в час. Также выяснилось, что Данн был пьян.