В Витебске проходит суд над Сергеем Януковичем и его сообщниками

Витебск, 11 сентября. В Белоруссии продолжаются акции протеста, целью которых является отстранение Александра Лукашенко от власти. В ответ сотрудники правоохранительных органов задерживают участников и организаторов митингов, против них возбуждают уголовные и административные дела. На рассмотрении одного из дел побывал корреспондент Федерального агентства новостей в Витебске.

Протесты в Белоруссии координируются сообщениями через различные Telegram-каналы и интернет-паблики. Самым известным стал NЕХТА, организаторы которого вещают с территории Польши. Поэтому неудивительно, что и информационная поддержка юным и не очень революционерам оказывается тоже через Telegram-каналы. В Витебске сообщения о предстоящих судах над протестующими размещаются в Telegram-канале «Витебск97%», из названия которого уже становится ясно, что он оппозиционный и выступает за Светлану Тихановскую. Дело в том, что оппозиция усиленно проталкивает миф о том, что Лукашенко поддерживает только 3% населения страны, а Тихановскую якобы 97%, что и отражено в названии канала. В реальности, согласно официальным данным, за Лукашенко проголосовало около 80% граждан Белоруссии.

Помимо призывов прийти на заседания судов для моральной поддержки тем, кому не повезло на протестных акциях, в группе «Витебск97%» участники копируют направляющие приказы из NЕХТА. Например, такие:

«МВФ не дало таракану кредит. Экономика — самое важное. Перекрываем перекрестки в час пик (можно ехать очень медленно или прикинуться сломанным, если ты на машине). Выводим все деньги из банков (с вкладов и карточек), покупаем валюту. Не покупаем продукцию государственных предприятий или предприятий из черного списка (blacklist belarus)».

Волнует участников протеста и проблема, на какие средства жить, если решил уволиться в знак протеста или выйти на забастовку. Буквально спрашивают, где получить деньги. В ответ — тишина или оскорбления, обзывают «лукаботом».

Корреспондент ФАН решила откликнуться на призыв прийти на заседание суда Первомайского района, где будет рассматриваться административное дело в отношении троих участников протеста: Тимофея Журкевича, Юлии Наумовой и Сергея Януковича. Их обвиняют в организации незаконного пикета по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь. Наказание предусматривает штраф до 40 базовых величин или административный арест.

В назначенное время у здания суда на ул. Горбачевского, 26 собралось около 40 человек группы поддержки и блогеров, снимающих происходящее. В зале суда не хватило мест, судья заявила, что все стоящие должны выйти, однако люди максимально потеснились и сидели на коленях друг у друга. Судья Наталья Кораблина с трудом наводила порядок в зале, отправляя в коридор нарушителей тишины. Оппозиционеры, которых она удаляла, выходили с угрожающими комментариями, громко хлопая дверью. Всего за время судебного процесса было удалено как минимум 10 человек.

Хулиганство прекратилось, когда судья заявила, что если нарушения тишины будут продолжаться, то она удалит из зала всех, кроме Наумовой, Януковича и Журкевича.

Подсудимые отказались от адвокатов и представляли себя сами. Сергей Янукович вел себя увереннее всех, можно предположить, что на это повлияло его юридическое образование и возраст (он старше всех обвиняемых). Самая молодая участница процесса Юлия Наумова нервничала и путалась в показаниях.

Надо заметить, что революционеры выбрали самую распространенную форму оправдания: «Я там был, но в акции не участвовал». Они полностью отрицали организацию незаконного пикета и участие в нем. Якобы просто случайно 1 сентября оказались все в одном месте с одной целью — собрать подписи за отставку депутатов. Они даже раньше не были знакомы. Никаких лозунгов не произносили и никакую символику не использовали. Просто случайно к ним подошла толпа из 20-25 человек, у которых такая символика была, но тех как раз милиция задержать не успела.

Под символикой имеется в виду БЧБ-флаг — флаг белорусских пособников Гитлера во времена Великой Отечественной войны. Примечательно, что административное дело с массой фотографий доказывает, что обвиняемые были с запрещенной нацисткой символикой. Видно, что правоохранительные органы тщательно задокументировали их собрание и задержали не случайно. Суд шел тяжело и долго. Перерывы объявляли три раза.

После рассмотрения всех материалов по делу судья объявила перерыв. Подсудимые надеются на справедливое решение.

После суда обвиняемые давали интервью блогерам и журналистам, они выглядели растерянно. При этом на процесс явились десятки западных и местных журналистов, работающих на зарубежные СМИ. Многие из них формулировали свои вопросы так, чтобы получить однозначный ответ с критикой Лукашенко.