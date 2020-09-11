Миро раскритиковала Дакоту за рассказ о Соколовском и «девках в сауне»

Москва, 11 сентября. Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала певицу Риту Дакоту за глупые истории о бывшем муже Владе Соколовском в Instagram.

Миро обратила внимание на рассказ Дакоты о том, как одна из «поклонниц» не стала встречаться с Соколовским из «уважения» к ее творчеству.

«Так сильно люблю тебя, что даже не поехала в сауну к Владу, когда он написывал», — передала певица слова своей фанатки.

По мнению Миро, это сомнительное «достижение». Не стоило также напоминать о сексуальных подвигах бывшего, потому что это унижает саму Дакоту, уверена блогер.

Миро тоже раскритиковала Соколовского, который «живет инстинктами». Зная это, не стоит два года «эксплуатировать» тему развода и каждый раз пиариться за счет экс-супруга.

«Ритка до сих пор не может отпустить ситуацию. Така люпофь была, а он — в сауну девок звал», — иронично написала Миро.

Блогер считает, что если Соколовский снова позовет Дакоту замуж, она может согласиться.

Ранее сообщалось, что поклонники раскритиковали певицу за очередные нападки на бывшего мужа. Не стоило ей делиться подробностями его любовных похождений.