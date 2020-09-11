Москва, 11 сентября. Фильм «Шугалей-2» теперь доступен и международному зрителю — сиквел картины о похищении российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана ливийскими боевиками вышел на английском языке. Видео доступно на Youtube-канале RT.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Шугалей и Суэйфан были похищены террористами группировки RADA, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Уже год россияне удерживаются в неофициальной тюрьме «Митига», которая имеет славу места суровых пыток и издевательств над заключенными.

Многочисленные эксперты, политики и деятели культуры выражают надежду на то, что после выхода на экраны обеих частей картины про социологов удастся привлечь внимание широких масс к проблеме. Теперь, с выходом фильма на международном английском языке, шансы на освещение ситуации во всем мире растут.

«Шугалей-2» уже назван «очень тяжелым и проникновенным» фильмом и «одной из главных документалок XXI века».

Напомним, что сотрудники ФЗНЦ отправились в африканскую страну, чтобы проводить социологические исследования. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа поместило их в застенки неофициальной тюрьмы «Митига», где боевики из группировки RADA подвергают заключенных издевательствам. Министерство иностранных дел РФ и ФЗНЦ в данный момент делают все возможное для возвращения социологов на родину. Однако несмотря на широкий общественный резонанс, вернуть их домой пока не получается.