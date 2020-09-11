Вооруженные бандиты похитили 400 тысяч рублей у жителя Одинцово

Москва, 11 сентября. Бандиты с ножом ворвались в частный дом, связали хозяина, похитили 400 тысяч рублей и ключи от московской квартиры. Инцидент произошел в деревне Белозерово подмосковного Одинцово.

«Злоумышленники ворвались к 72-летнему мужчине в частный дом, связали его и, угрожая ножом, похитили 400 тысяч рублей. Кроме того, потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал нападавшим ключи от московской квартиры, откуда затем правонарушители похитили документы на недвижимость», – сообщили в ГУ МВД по региону.

Полицейским удалось вычислить нападавших. Ими оказались два мигранта 27 и 44 лет и 27-летний москвич, ранее уже судимый. При обыске в их квартире обнаружили похищенные документы и электроинструменты, которые они ранее украли из загородного дома потерпевшего.

Возбуждено дело о разбое. Злоумышленников заключили под стражу, их сообщники находятся в розыске, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».