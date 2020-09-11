Делегация РФ на сессии ГА ООН сосредоточится на контроле над вооружениями

Москва, 11 сентября. Делегация из России на 75-й сессии Генассамблеи ООН направит усилия на продвижение основных приоритетов страны, в том числе укрепление архитектуры контроля над вооружениями. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ходе сессии усилия российской делегации будут направлены на продвижение основных приоритетов нашей страны, включая поиск политико-дипломатических развязок конфликтов, укрепление архитектуры контроля над вооружениями, разоружение, нераспространение, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве», — сказала она на брифинге в пятницу.

Дипломат также отметила, что в контексте 75-й годовщины Победы Россия придаст особое значение вопросу недопустимости искажения истории.

Кроме того, будучи государством — основателем ООН и постоянным членом ее Совбеза, РФ продолжит способствовать повышению авторитета международной организации «как безальтернативной и универсальной площадки для поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности».

Генассамблея ООН ежегодно собирается на очередную сессию во вторник третьей недели сентября, начиная отсчет с первой недели, в течение которой имеется, по крайней мере, один рабочий день. Предстоящая сессия станет 75-й.

Внимание на вопрос контроля вооружений уже неоднократно обращал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он говорил о том, что в Росси «с большой озабоченностью» отмечают деградацию международной системы в этой области — наблюдаются пренебрежение принципами ненанесения ущерба безопасности государств, уничтожение договоров.