Встреча глав МИД РФ и Франции перенесена по просьбе Парижа

Москва, 11 сентября. Франция уведомила Россию о своем решении перенести заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием глав МИД и Минобороны двух стран, сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности должно было состояться в Париже 14 сентября.

«Да, действительно, французская сторона уведомила о своем решении перенести запланированное на 14 сентября в Париже заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором должны были принимать участие министры иностранных дел и обороны двух стран, на более поздний срок. Ссылки были на некие обстоятельства», — сказала Захарова на брифинге в пятницу.