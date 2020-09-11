Захарова заявила, что ЕС санкциями против России загоняет себя в тупик

Москва, 11 сентября. Европейский союз все больше загоняет себя в тупик, придерживаясь санкционной политики в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ограничительные меры укладываются в избранную евроструктурами деструктивную линию, направленную на поддержание обвинительной риторики в отношении России.

«Мы воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал сам себя, увязав перспективы отношений с нашей страной с ситуацией на Украине», — сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД РФ отметила, что Евросоюз вместо санкций мог бы заняться совместным поиском точек соприкосновения, но он предпочитает действовать по инерции. Захарова осудила введение новых ограничительных механизмов и призвала ЕС отказаться от методов, «не соответствующих норме и духу международного права».

Накануне Европейский союз продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении России. Они предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС и будут применяться к 175 лицам и 44 организациям. Причиной в Брюсселе назвали якобы имеющий место быть «подрыв» территориальной целостности Украины.

Отметим, что многие европейские политики вот уже несколько лет высказываются за нормализацию отношений с Россией и отмену абсурдных санкций в ее отношении. Например, бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер поддержал отход от политики ограничительных мер, подчеркнув, что на фоне пандемии коронавируса санкции неприемлемы.