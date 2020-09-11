Девятилетняя девочка пропала в Курской области

Курск, 11 сентября. Полицейские ищут девятилетнюю девочку, которая пропала накануне в Курской области, сообщили в региональном управлении МВД,

По данным правоохранителей, школьница не вернулась домой в деревне Семеновка. В полиции обратились к общественности с просьбой указать любую информацию о местонахождении ребенка.

Водителей попросили обратить внимание на выезды из области. Поиски ребенка начались с вечера 10 сентября, к ним подключились спасатели, местные жители и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Псковской области пропала трехлетняя девочка. Позднее ее нашли мертвой в реке Кебь. Еще один инцидент произошел в Ленобласти, где нашли тело четырехлетнего ребенка.