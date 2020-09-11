Диетологи назвали лучший осенний продукт для потери веса

Москва, 11 сентября. Идеальным осенним продуктом для похудения может стать тыква. Плоды уже начали активно созревать в центральной части России. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Мы все сейчас ищем пищу, которая должна быть вкусной, сытной и одновременно низкокалорийной. Таких продуктов не так много. Тыква – приятное исключение. Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много. Другими словами, если мы в питание вводим тыкву, то калорийность питания обычно снижается. Это бывает важно для похудения», – заверил Гинзбург.

Однако не рекомендуется строить на основе тыквы монодиету. В этом случае все положительные качества продукта обернутся недостатками. Как и другие растительные продукты, в тыкве содержатся различные органические кислоты, которые не только раздражают желудок, но и повышают аппетит.

«Еще возникает дефицит питания, поскольку в тыкве, естественно, нет животного белка. И главный момент: как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдет вверх», – добавил диетолог.

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