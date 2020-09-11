В Госдуме ознакомятся с историей арестованного на Украине учителя русского

В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ознакомятся с историей арестованной на Украине учительницы русского языка Татьяны Кузьмич. Депутаты в дальнейшем могут обратиться в международные правозащитные центры по ее делу. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Виктор Водолацкий в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сегодня преподаватели русского языка на Украине подвергаются гонениям, констатировал парламентарий. Россотрудничество ранее призвало ОБСЕ и Совет по правам человека ООН изучить арест преподавателя Татьяны Кузьмич, которую СБУ подозревает в госизмене.

«В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками во вторник мы обязательно рассмотрим этот вопрос (история Татьяны Кузьмич. — Прим. ФАН), чтобы со своей стороны также обратиться в международные правозащитные центры, которые так радеют за сохранение и соблюдение прав человека. На Украине сегодня те люди, которые преподают русский язык и русскую культуру, которые пытаются продолжить сотрудничество с различными российскими организациями, с которыми они сотрудничали до 2014 года, подвергаются гонениям», — сказал Виктор Водолацкий в комментарии ФАН.

Депутат также посоветовал Европе, активно реагирующей на события в Белоруссии, обратить внимание на проблему соблюдения прав человека на Украине.

«Все международные институты, <...> которые сегодня реагируют на все, что происходит, к примеру, в Белоруссии, должны обратить внимание на то, что происходит внутри Украины. Для защиты населения. <…> Мы, естественно, будем поддерживать людей, которые, живя на Украине, подвергаются гонениям только из-за того, что говорят на русском языке или преподают русский язык в своих школах», — резюмировал Володолацкий.

Арест учительницы русского языка на Украине

Татьяна Кузьмич — учитель русского языка и литературы из Херсонской области, кандидат педагогических наук, соавтор учебника по русскому языку для восьмого и девятого классов и глава общественной организации «Русская национальная община «Русичъ». Как пишет издание «Украина.Ру», женщина много лет проводила мероприятия для учащихся и преподавателей на Украине и в России.

20 августа к ней пришли сотрудники СБУ. 52-летнюю женщину задержали по подозрению в государственной измене. Украинские силовики заявляют, что Кузьмич якобы была «завербована ФСБ» несколько лет назад, с тех пор учительница «шпионила в Херсонской области». Более того, как сообщает издание EADaily, ей вменяют «создание агентурной сети на Украине».

Все «доказательства» — незначительная сумма российских рублей и изданные в РФ книги. Как рассказывал адвокат Татьяны Кузьмич, женщину принуждают к самооговору и оказывают давление на ее окружение.

Задержание учительницы вызывает серьезные опасения, что дело Кузьмич носит политический характер, заявили в Россотрудничестве. Ведомство попросило Совет по правам человека ООН и ОБСЕ обратить внимание на процесс в отношении преподавателя и призвать Киев к проведению независимого и прозрачного расследования.