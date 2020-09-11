Пир заключенных кузбасской колонии с запеченным поросенком попал на видео

Кемерово, 11 сентября. Заключенные кузбасской колонии устроили настоящий пир с запеченным поросенком. Видео с застольем было опубликовано в Сети.

По предварительным данным, ролик был снят два года назад в кемеровской ИК №37. Как рассказали в организации «Сибирь правовая» изданию «Тайга.инфо», скорее всего, празднество было приурочено ко дню рождения некоего «Кота — бригадира пекарни». Предполагается, что в пире участвовали заключенные, которые могли сотрудничать с администрацией исправительного учреждения.

На видео внимание в первую очередь привлекает запеченный поросенок, которого разделывает один из арестантов. Оказалось, что животному даже успели дать имя.

«Авдотья ее звали. Покойницу. А сейчас мы ее просто за вечер умнем, одни рога и копыта останутся от нее», — цитирует одного из участников застолья телеканал «360».

Также на видео заключенные бурно комментируют процесс разрезания поросенка. Например, один из участников пира заявляет, что некоему освобождающемуся через сутки заключенному не стоит отрезать целую ляжку.

Банкет арестантов кемеровской колонии напоминает скандал с застольем члена печально известной банды Цапкой Вячеслава Цеповяза. Как пишет «Взгляд.ру», осужденный незаконно позвал других заключенных на пасеку на территории колонии в Амурской области и организовал пир с икрой и крабами. После инцидента следователи возбудили уголовное дело.