Анастасия Решетова и Тимати объявили о расставании

Москва, 11 сентября. Instagram-модель и бизнесвумен Анастасия Решетова и рэпер Тимати разорвали отношения и больше не живут вместе. О расставании сообщила Решетова в своем Instagram-аккаунте.

«Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже», — откровенно написала девушка в своем блоге.

Она также попросила подписчиков не писать о «бумеранге», намекая на то, что их расставание и разрыв Тимати с предыдущей пассией Аленой Шишковой не имеют ничего общего.

«Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу», — поблагодарила бывшего возлюбленного Решетова.

Также она выразила благодарность рэперу за то, что вырастил и воспитал из юной 10-летней девушки, какой она была при их знакомстве, цельную и зрелую личность.

Пара была вместе на протяжении шести лет и считалась одной из самых эффектных в российском шоу-бизнесе. В прошлом году у Решетовой и Тимати родился сын, которого назвали Ратмиром в честь покойного друга рэпера.

До того, как рэпер и его бывшая возлюбленная начали намекать своим поклонникам на возможное расставание, в карьерном пути Тимати произошел переломный момент — рэп-исполнитель покинул лейбл Black Star, одним из основателей которого являлся. Этот решительный шаг, судя по постам Решетовой в Instagram, стал одной из причин их разрыва. Девушка неоднократно говорила о том, что «устала от происходящего в жизни» и намекала на то, что ее бывший возлюбленный пытается взвалить на нее груз своих личных проблем, что для Решетовой является непосильным.