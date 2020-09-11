Германия задумалась о приостановке «Северного потока — 2» из-за Навального

Берлин, 11 сентября. Берлин рассматривает все варианты, в том числе приостановку строительства «Северного потока — 2», в качестве реакции на инцидент с российским блогером Алексеем Навальным, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

Он подчеркнул, что окончательное решение Германии по проекту будет зависеть от действий российской стороны.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании [инцидента], может внести вклад в то, чтобы решение [о приостановке строительства] не было принято», — сказал немецкий министр.

По его мнению, иногда санкции, действительно, следует применять, чтобы воздействовать на другую сторону.

Разговоры о прекращении строительства «Северного потока — 2» начались в Германии после госпитализации Навального. При этом некоторые немецкие политики выступают категорически против остановки реализации проекта. Например, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что «Северный поток — 2» должен обеспечить безопасность газоснабжения Европы, поэтому заморозка проекта не в интересах европейских стран.

В конце лета основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) госпитализировали в Омске. По просьбе родственников Навального потом его перевезли в клинику «Шарите» в Берлине.

Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального якобы «отравили» веществом группы «Новичок». Эта версия вызвала множество вопросов у экспертов, поскольку российские врачи не нашли в организме блогера никаких отравляющих веществ. Некоторые связывают историю с «отравлением» Навального с желанием «активиста» сбежать на Запад.