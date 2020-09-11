Захарова заявила, что новые санкции Вашингтона обостряют отношения США с РФ

Москва, 11 сентября. Американские санкции против троих россиян за якобы имеющие место попытки повлиять на избирательный процесс в США нацелены на дальнейшее обострение двусторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге в пятницу она прокомментировала введение Вашингтоном новых ограничительных мер.

«Нынешними действиями Вашингтон демонстрирует намерение следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений. Это вызывает сожаление. Впрочем, наверное, это осознанный выбор тех, кто формирует политику США на российском направлении», — сказала дипломат.

Она также заверила, что «искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут».

Захарова подчеркнула, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США и других странах и не собирается этого делать.

«Не раз предлагали американцам обсуждать и решать все соответствующие вопросы в спокойном деполитизированном ключе в рамках уважительного диалога. Но ответа нет», — констатировала представитель российского МИДа.

В четверг стало известно, что Вашингтон включил троих россиян и одного украинца в санкционные перечни по предполагаемым кибератакам и вмешательству в американские выборы. Из граждан РФ в черный список попали Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц.

При этом американский лидер Дональд Трамп, комментируя данные санкции, отметил, что никаких доказательств любых «вмешательств» не существует, и на итогах выборов ничего не отразилось.

После последних президентских выборов США обвинили Россию в попытке повлиять на внутренние электоральные процессы государства. В Америке было проведено целое расследование по поиску так называемого «русского следа», однако оно завершилось провалом — признаков «сговора» РФ с Трампом обнаружено не было.

РФ неоднократно отвергала обвинения, указывая на их голословность.