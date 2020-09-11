Фото «опередившей свое время» девушки поразило Сеть

Вашингтон, 11 сентября. Пользователь популярного новостного сайта Reddit с ником Bumbly_B опубликовал старое фото своей бабушки. Снимок привел в восторг комментаторов, которые сочли, что женщина «опередила свое время».

Автор поста уточнил, что фотографию сделали в 1973 году. На снимке молодая девушка позирует в баре в белой водолазке. Bumbly_B объяснил, что его бабушка до 70 лет работала барменом.

«Лучший человек, которого я когда-либо знал», — подчеркнул пользователь.

Судя по количеству лайков и комментариев, публикация поразила пользователей Сети. Они назвали девушку на снимке очень стильной и с сожалением отметили, как быстро летит время.

«Если бы ты не сказал, что это старая фотография, я бы подумал, что ее сделали вчера! Бабушка классная и красивая», — выразил свое восхищение MailOrderMedusa.

«Мог бы сказать, что это девушка, которая ждет начала концерта в 1999 году. Я бы поверил», — признался geeturbs.

«Я сначала не понял, как твоей бабушке может быть 70 лет, ведь 1970-е были 30 лет назад. А потом…» — поделился TransplantTeacher94.

Недавно другой пользователь Reddit задал читателям провокационный вопрос: попросил комментаторов поделиться секретами в постели. Однако вместо сообщений про интимную жизнь пользователи Сети дали рекомендации для спокойного и здорового сна. Нашлись даже те, кто отдельно высказался о расслабляющих ваннах, расстановке свечей вокруг кровати и многом другом.