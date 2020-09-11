В Совфеде предложили разрешить продавать алкоголь на верандах летних кафе

Москва, 11 сентября. В России предложили разрешить торговлю алкоголем на открытых площадках при летних ресторанах.

Соответствующий законопроект глава комитета Совета Федерации по экономполитике Андрей Кутепов отправил на отзыв в правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, предлагается предоставить возможность розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, но и в сезонных объектах общественного питания.

Как пояснил Кутепов, действующие нормы не предусматривают возможность продажи алкоголя при оказании услуг в современных предприятиях общественного питания. Речь идет о сезонных (летних) кафе, которые примыкают к стационарным предприятием общественного питания. По словам сенатора, услуги общественного питания с использованием сезонных объектов общественного питания, в том числе выносных столиков не относится к залу обслуживания.

Согласно тексту законопроекта, под сезонными (летними) кафе при стационарных объектах общественного питания понимаются объекты благоустройства, принадлежащие лицензиату. При этом они не являются объектами капитального строительства и для их размещения не требуется получение соответствующего разрешения.

Летние кафе оборудованы в соответствии с утвержденными требованиями, предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей (или без него), расположены на расстоянии не более 5 м от стационарного объекта общепита либо на внешних поверхностях здания, строения, сооружения, в котором оказывают услуги общественного питания.

Отметим, что сегодня действующем законодательством никак не урегулирована продажа алкоголя вне стационарного зала обслуживания.