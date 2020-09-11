Британка оказалась в инвалидном кресле из-за слишком большой груди

Лондон, 11 сентября. Жительница британского города Нанитон Дебби Хортон оказалась прикована к инвалидному креслу из-за слишком большой груди. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.

26-летняя британка является обладательницей натурального бюста 11-го размера, однако внушительная грудь принесла женщине одни проблемы. Хортон заявляет, что каждая из ее грудей весит примерно по 13 килограммов, что создает огромную нагрузку на позвоночник.

«Я живу с болью каждый день», — поделилась женщина.

Раньше британка серьезно увлекалась спортом, но теперь не может позволить себе физические нагрузки. Уже четыре года Хортон страдает от проблем с позвоночником. Как пишет «Лента.ру», женщине диагностировали дегенеративно-дистрофическое заболевание диска, фибромиалгию и искривление шейного отдела.

Чуть меньше года назад британка перенесла целых три операции, включая дискэктомию (хирургическое удаление аномального дискового материала, давящего на нервный корешок или спинной мозг) и ламинэктомию (удаление части позвоночной кости). Теперь Хортон может перемещаться только на инвалидном кресле или с помощью костылей.

«Я правда считаю, что уменьшение груди кардинально изменит мою жизнь. Операция избавит меня от боли», — сказала женщина.

Также Хортон призналась, что у нее есть и другие проблемы со здоровьем — недавно ей диагностировали волчанку. Подруга британки уже организовала для нее сбор средств на лечение.