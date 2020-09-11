В бундестаге заявили, что шоу с отравлением Навального нацелено на срыв строительства СП-2

Москва, 11 сентября. История с «отравлением» Алексея Навального вызывает недоверие в бундестаге. В верхней палате немецкого парламента полагают, что эта «атака» является тщательно срежиссированным медиашоу, главная цель которого заключается в противодействии строительству «Северного потока — 2». Такое мнение, в частности, выразил депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер.

По его мнению, версия об «отравлении» Навального боевым отравляющим веществом «Новичок» выглядит странной, особенно учитывая тот факт, что на фоне ситуации с блогером поднимается тема СП-2. Койтер обратил внимание, что до недавнего инцидента о Навальном практически не писали в европейских газетах.

«И вдруг эта история случается, вдруг его привозят в Германию, вдруг он должен лечиться в Берлине. Можно было бы спросить, почему не в другом месте», — отметил политик в интервью Telegram-каналу «Незыгарь».

По мнению Койтера, подозрительным выглядит и то, что после госпитализации Навального в «Шарите», «все начали говорить о «Северном потоке — 2».

«Мы становимся свидетелями большого драматического шоу вокруг проблем со здоровьем одного человека — очевидно, также для оказания давления на Германию», — убежден он.

Койтер подчеркнул, что не верит тому, что Навальный якобы находится в Берлине в опасности.

«Скорее всего, элемент «защиты и усиления охраны» является частью данного медиашоу», — добавил депутат.

Политик выразил надежду, что завершение российско-германского газопровода не будет поставлено под угрозу из-за шоу с отравлением Навального.

«Северный поток — 2» — это не тот проект, которым Берлин делает Москве одолжение. Хотя именно так западные СМИ часто (и совершенно безосновательно) описывают энергетическое сотрудничество наших двух стран», — отметил он.

Койтер напомнил, что СП-2 важен для энергетической безопасности Германии и отвечает немецким интересам.

«Только при диверсификации импорта энергоносителей мы можем обеспечить свои экономические потребности. И нам всем хотелось бы надеяться, что немецкое правительство держит это в уме, несмотря на все дебаты в СМИ о деле Навального», — подчеркнул депутат.

Ранее о том, что Берлин в качестве реакции на ситуацию с Навальным рассматривают в том числе приостановку реализации СП-2, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, решение по проекту будет зависеть от Москвы. Такие заявления вызвали неодобрение у глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста. Он предупредил власти ФРГ о том, что заморозка строительства СП-2 приведет к огромным экономическим потерям для немецкого бизнеса, отмечает телеканал RT.