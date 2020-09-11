Украина ограничила подачу воды на территорию ЛНР

Луганск, 11 сентября. Украина ограничила подачу воды на территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Водоснабжение с Западной фильтровальной станции прекратили утром 10 сентября. Причиной «Попаснянский районный водоканал» назвал обесточение насосных станций ЗФС-1, ЗФС-2, ЗФС-3.

Сокращена подача воды потребителям в восьми городах, среди которых Стаханов и Алчевск, а также в поселке городского типа Славяносербск.

«Недопоставка воды в вышеуказанные населенные пункты составит не более 70%», — уточнили в МЧС.

Напомним, что украинская сторона поставляет воду в ЛНР с двух основных водозаборов: Западной фильтровальной станции в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе.

Накануне в Донбассе должно было пройти инспектирование украинских передовых позиций в районе поселка Шумы под Горловкой. У Донецкой Народной Республики были объективные данные, подтверждающие незаконное возведение новых траншей ВСУ в данном районе, а это грубое нарушение мирных соглашений. Однако Киев сорвал процесс инспектирования на передовой.