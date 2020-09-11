Стюардесса удивила пользователей странной позой в самолете

Москва, 11 сентября. Стюардесса на борту самолета удивила пользователей Сети невероятной позой. Фотография появилась в Instagram-аккаунте, размещающем снимки красавиц-бортпроводников.

Девушка позирует, стоя на руках в проходе самолета. При этом ее ноги эффектно перекинуты через проход. Лица стюардессы на фотографии не видно, но известно, что ее предположительно зовут Агата. На девушке стандартная форма бортпроводницы — черные туфли, темно-синяя юбка и голубая рубашка.

Подписчики аккаунта оценили красоту ног и изобретательность стюардессы.

«Потрясающие ноги!» — отметил northeastuk22. «Паучья стюардесса», — пошутил над позой девушки deluca6639. «Очень красивые ноги и высокая турбулентность», — написал bob_4678.

Ранее интересной позой на фото привлекла внимание пользователей еще одна стюардесса, популярная в Интернет-пространстве американка Кортни. Девушка выложила снимок, на котором позирует, лежа на крыле воздушного судна и задрав вверх ноги. Короткое платье и черные подвязки добавили образу пикантности и вызвали у фолловеров бортпроводницы ассоциации с героинями фильмов в стиле ретро.

Также аккаунт в Instagram ведет еще одна популярная стюардесса — эффектная блондинка Бианка Парадис. Девушка часто радует своих поклонников откровенными фотосессиями, а недавно на ее странице появилось видео, где бортпроводница позирует под музыку в черно-золотистом купальнике. Он выгодно подчеркнул все особенности ее фигуры, вызвав у фанатов бурю восхищения красотой девушки. Подписчики оценили ее ноги и назвали «самой красивой топ-моделью».