Психолог объяснил чрезмерное увлечение Рудковской фотошопом

Москва, 11 сентября. Популярного музыкального продюсера Яну Рудковскую обвинили в чрезмерном использовании фотошопа при обработке кадров с отдыха. Психолог Евгений Вольтов объяснил, зачем знаменитость решила изменить себя в виртуальном мире.

Рудковская регулярно публикует в социальных сетях фотографии и видео из личной жизни. Наряду с восторженными отзывами встречаются и гневные комментарии злопыхателей. Недавно дива разместила фотографию, на которой показывает стройные ноги. Фанаты посчитали, что «отфотошопленные» ноги — попытка «скрыть свои комплексы».

Вольтов считает, что желание быть лучше на фотографиях не всегда связано с комплексами, поскольку человеку в целом свойственно стремиться к лучшему.

«Желание обрабатывать фотографии связано с тем, что люди всегда будут хотеть стать лучшей версией себя», — сказал эксперт в беседе с Nation News.

Говоря о причинах развития комплексов знаменитостей, он указал на аудиторию, которая бывает не всегда благосклонна к звездам. По его словам, зачастую комплексы появляются, когда общественность давит на человека и говорит о наличии у него комплексов.