Валерия ответила на замечания хейтеров о ее «колхозном» стиле

Москва, 10 сентября. Певица Валерия ответила на претензии Instagram-подписчиков по поводу ее стиля и новых родственников. Она призналась, что комментарии хейтеров заставляют ее испытывать чувство стыда.

В своем аккаунте в соцсети исполнительница опубликовала фото в осеннем образе: черном жакете, шортах, колготках в крупную сетку и резиновых сапогах знаменитого бренда. В посте она также призналась, что с приходом нового времени года ее «накрыла меланхолия».

«Какая-то меланхолия меня накрыла сегодня. Может, это просто дождь?» — написала певица в публикации.

Однако некоторые подписчики решили, что виновны в неважном настроении артистки вовсе не осадки, а новые родственники, которые появились у звезды после свадьбы ее сына Арсения Шульгина с блогером и моделью Лианой Волковой. Ранее сообщалось, что родители снохи Валерии банкроты с миллионными долгами, которые нужно срочно отдавать.

«А, может, новости о новых родственниках вдруг навеяли эту самую меланхолию??» — поинтересовалась у певицы gultata1955. «Как сами себе не противны? Сплетни собирать, а потом разносить? Стыдно за таких, как вы», — отреагировала Валерия.

Многие, не обращая внимания на текст певицы в публикации, раскритиковали ее наряд.

«Вроде красивая женщина. И стильная. Но все вместе [смотрится] немного по-колхозному», — высказалась blancabianca86. «Как-то не по годикам наряд», — заметила ekorovina04. «Уважаемая Валерия, вам нужен квалифицированный стилист. Поверьте моему опыту», — заявила annaosina4520. «Полностью с вами согласна», — подхватила предыдущего комментатора tokareva7853.

Артистку возмутили замечания, и она язвительно ответила на них.