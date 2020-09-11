В России могут ввести налоговый вычет за услуги самозанятых

Москва, 11 сентября. Налоговый вычет при получении услуг от самозанятых стоит ввести в России, считает член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Парламентарий объяснил, что в настоящее время налоговый вычет можно получить только с услуг, которые предоставляют открывшие ИП репетиторы. Однако многие другие специалисты по разным причинам тоже регистрируются как самозанятые.

Фаррахов считает, что перечень оснований для предоставления налогового вычета россиянам необходимо расширить. Он видит в нынешней ситуации серьезный потенциал «для обеления рынка».

«Граждане, получая образовательные или медицинские услуги у официально зарегистрированных специалистов, смогут возвращать себе часть денег. Тем самым эти услуги фактически будут удешевляться», — передает его слова «Парламентская газета».

Ранее сенатор Владимир Кравченко предложил отменить уплату НДФЛ для россиян, чьи доходы ниже минимального размера оплаты труда. А тем, у кого заработок ниже среднего уровня зарплаты по региону, минимизировать ставку такого налога.

А тем временем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в стране гарантированного дохода граждан.