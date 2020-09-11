Умер ветеран «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Москва, 11 сентября. Ветеран «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов скончался на 65-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти игрока стал инсульт.

Сообщение о смерти Смирнова было опубликовано в официальном Instagram клуба знатоков.

«Он играл в нашем Клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов. Михаил провел за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой», — говорится в сообщении.

Новость потрясла поклонников игры.

«Великий красный пиджак! Помним». «Светлая память Капитан команды нового времени, команды, опередившей свое время» «Как они играли! Лихо, дерзко, блестяще... скучаю по игре этой команды.... Любимый неповторимый харизматичный Михаил Смирнов» «Соболезнования близким... Очень ждала снова увидеть его за столом в качестве капитана.... больше ждать некого.... увы», — написали они в многочисленных комментариях.

В последние годы жизни Смирнов приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодыми командами.

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О кончине ветерана «Что? Где? Когда?» также сообщил в своем Facebook магистр игры Максим Поташев.