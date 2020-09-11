Баранец заявил, что Трамп не сможет напугать Москву «невиданным» вооружением

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обладает такими системами вооружений, которые якобы не имеют аналогов ни в Китае, ни в России.

«У нас есть системы, которые вы даже никогда не видели раньше, у [председателя КНР] Си Цзиньпина нет ничего подобного, у [президента России Владимира] Путина нет ничего подобного. Ни у кого нет ничего подобного тому, что есть у нас… У нас величайшее оружие в мире», – заявил глава Белого дома.

Сотрудники российской военной разведки скептически отнеслись к высказыванию американского президента и назвали его заявления «предвыборным блефом» и «типичным бахвальством», чтобы набрать как можно больше голосов на предстоящих выборах. В Москве также хорошо известно и о «невероятной американской гиперзвуковой ракете», которая якобы летает быстрее российской в 17 раз.

«Мои собеседники высказали и такое мнение: все эти мутные и хвастливые заявления о «невероятной американской системе» имеют и другую цель – заставить Москву быть более сговорчивой в тяжелых дискуссиях с Вашингтоном и дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических вооружений», – отметил военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец.

Но, по его словам, надавить на Москву вряд ли получится.

Напомним, в минувшую среду, 9 сентября, газета The Washington Post опубликовала выдержки из книги «Ярость» американского журналиста Боба Вудворда. Вудворд сумел взять в разное время 18 эксклюзивных интервью с Дональдом Трампом, которые, по сути, стали основой его книги. В одной из таких бесед президент США упомянул, что Вашингтон разработал новое ядерное оружие, аналогов которому нет ни в России, ни в Китае.