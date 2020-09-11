Диетолог опровергла распространенный миф среди худеющих

Москва, 11 сентября. На диете можно есть картофель, макароны, сливочное масло и белый рис. Миф о запрете на эти продукты при похудении диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram.

«Идея, что поправляются от определенных продуктов, сама по себе неверна. Поправляются от переедания в целом. Вопрос в количестве!» — подчеркнула эксперт.

Блогер-диетолог объяснила своим подписчикам, какие продукты при похудении запрещают ошибочно. По ее словам, первый из их списка — картофель — содержит всего 80 ккал и вовсе не является источником «пустых» калорий, так как богат калием и витамином С. Также диетолог заявила, что рано списывать со счетов и макароны. Правда, важно учитывать их сорт — изделия из цельнозерновой муки вместе с овощами образуют вкусное и полезное блюдо.

Комиссарова напомнила, что следящие за фигурой девушки часто исключают из рациона сливочное масло, хотя популярное сейчас кокосовое гораздо калорийнее. Диетолог напоминает — главное, не переусердствовать с дозой. Также блогер включила в свой список и белый рис.

«Наверное, бесполезный? В белом рисе и правда мало клетчатки, но если вы ее и так достаточно едите, почему не разнообразить свой рацион рисом?» — спрашивает Комиссарова.

Фолловеры эндокринолога подтвердили, что, действительно, долгое время отказывались от этих продуктов, но теперь обязательно вернут их в рацион.

«Бороться со стереотипами — это неблагодарный труд! Хорошо, что есть такие люди, как Вы, которые берутся за такое», — поблагодарила блогера за работу pavlenko_kateryna. «Спасибо огромное за реабилитацию таких важных продуктов и самых доступных», — написала olga_svetushkova.

Продуктом, не запрещенным к употреблению, также является и шоколад. Роспотребнадзор напомнил, что употреблять его взрослому человеку можно в количестве не более 50 грамм за один прием, а ребенку — не более 20-ти. При этом лакомиться этой сладостью лучше не чаще двух раз в неделю.