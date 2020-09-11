Раскрыта популярная схема россиян для выезда в закрытые страны

Москва, 11 сентября. Многие популярные направления для путешествий оказались недоступны для россиян из-за пандемии коронавируса, однако находчивые жители РФ все равно добираются до стран, авиасообщение с которыми прервано. О том, какую схему используют россияне, чтобы слетать в закрытые страны, рассказали эксперты туристического сервиса OneTwoTrip.

В исследовании, поступившем в редакцию «Ленты.ру», говорится, что в августе и сентябре жители России использовали схему транзитного перелета через Стамбул. Чаще всего россияне добирались таким образом до Черногории, Хорватии и Южной Кореи. Также популярностью пользовались перелеты с пересадкой до Албании, Египта, Израиля и Азербайджана. Кроме того, россияне попадали через Турцию на Мальдивы и в испанскую Барселону.

Эксперты отметили, что транзитных рейсов через Стамбул запущено не так много, поэтому зачастую жители РФ сначала добирают до Турции, а затем отдельным рейсом летят до пункта назначения. Так, россияне интересовались билетами в турецкие города Анталья, Невшехир, Измир, Даламан и Кайсери. Также жители России оплачивали перелеты в Загреб, Подгорицу, Баку, Белград и Тиват.

Несмотря на то, что Турция сейчас открыта для россиян, в этой стране туристы могут столкнуться со множеством проблем. Например, недавно российских путешественников обманули при заселении в турецкий отель. Также отдохнувшие в Турции россияне рассказали телеканалу «360», что теперь в отелях нельзя свободно пользоваться некоторыми сервисами, например, спортзалами. Кроме того, ситуация с COVID-19 в Турции все еще остается крайне неблагоприятной.