Роспотребнадзор назвал допустимую дозу шоколада

Москва, 11 сентября. Роспотребнадзор назвал допустимое количество шоколада, который может съесть взрослый здоровый человек за один присест.

В ведомстве указали, что человеку можно съесть не более 50 граммов шоколада за один раз, при этом употребление лакомство не должно превышать двух раз в неделю.

Детям до трех лет лучше вовсе воздержаться от шоколада. Дело в том, что шоколад — тяжелый продукт для неподготовленного детского желудка. С пяти-шести лет малышей можно баловать сладостями дважды в неделю по 20 граммов, указал «ФедералПресс».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что шоколад в умеренных количествах полезен, поскольку содержит антиоксиданты, которые замедляют старение и укрепляют иммунитет. Помимо этого, он стимулирует умственную деятельность, а входящие в его состав антиоксиданты замедляют процесс старения, указал «Мир 24».

Роспотребнадзор напомнил россиянам, что шоколад достаточно калориен, и регулярное потребление его в больших количествах может привести к проблемам со здоровьем.